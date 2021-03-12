Мужчина по ошибке продал семейную реликвию за бесценок на гаражной распродаже

Житель американской деревни Пинкни, штат Мичиган, по ошибке продал на гаражной распродаже семейную реликвию и отчаялся вернуть ее обратно. Об этом сообщает сайт телеканала Fox 2.

Дедушка Брайана Бетке (Brian Bethke) Дуэйн Элрой Бетке (Duane Elroy Bethke) во времена Второй мировой войны был летчиком-бомбардиром. Он скончался в 2014 году. Его жена Одри (Audrey) умерла в 2019 году. В военные годы она была медсестрой Красного Креста.

Брайан узнал о героическом прошлом деда, когда начал выкидывать хлам из дома и в процессе нашел боевой нож. С тех пор он хранил находку как семейную реликвию.

«Это единственная вещь, которая осталась мне в память о дедушке. Я всегда глубоко уважал тех, кто служил в армии во благо нашей страны», — сказал Бетке.

4 марта семья Бетке организовала гаражную распродажу перед переездом. В результате они случайно продали нож за 20 долларов (1,4 тысячи рублей). По совпадению, в этот день деду Бетке должно было исполниться 100 лет.

«Я потерял дар речи, когда понял, что произошло. Я был очень расстроен. Сначала я разозлился, затем мне просто было плохо», — сказал Брайан. С тех пор он каждый день сожалеет о совершенной ошибке. Его возлюбленная опубликовала в Facebook историю о том, что произошло, но до сих пор им ответили только люди, которые высказывали готовность помочь с вознаграждением, если нож вернут бывшему владельцу.

Брайан заявил, что готов на все, чтобы вернуть бесценный нож. «Мы заплатим купившему нож больше, чем он заплатил нам. Просто потому что это семейная реликвия, и мы хотим, чтобы она хранилась в нашей семье», — подчеркнул он.

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