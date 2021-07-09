Карандашный набросок Леонардо да Винчи ушел с молотка за рекордную сумму

Рисунок «Голова медведя», созданный итальянским художником Леонардо да Винчи, ушел с молотка в четверг, 8 июля, на аукционе Christie’s в Лондоне за рекордную для подобных произведений автора сумму в 12,2 миллионов долларов (чуть более 917 миллионов рублей). Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Карандашный набросок размером семь на семь сантиметров был выполнен мастером на бумаге розово-бежевого оттенка предположительно в начале 1480-х годов. По словам искусствоведов, данное изображение примечательно точной и трудоемкой техникой исполнения, которой да Винчи обучил флорентийский художник Андреа дель Верроккьо. Эксперт по живописи старых авторов Бен Холл отмечал, что этот рисунок — «одна из самых важных работ эпохи Возрождения».

Ранее набросок с изображением головы медведя выставлялся в различных мировых музеях.

В мае текущего года стало известно, что картину художника Пабло Пикассо «Женщина, сидящая у окна» (Femme assise près d’une fenêtre) продали на аукционе Christie's в Нью-Йорке за 103 миллиона долларов (7,6 миллиарда рублей). Отмечается, что произведение было одним из топовых лотов торгового дома.

