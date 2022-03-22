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СК возбудил дело об экстремизме в отношении российского осужденного

В Рыбинске в отношении заключенного завели дело за пропаганду идеологии запрещенного АУЕ

Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС

В Ярославской области возбудили дело в отношении заключенного исправительной колонии Рыбинска, подозреваемого в экстремизме. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Алена Романова.

По данным следствия, он был сторонником запрещенного в России экстремистского движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ). В период с 2020-го по 2021 год мужчина вовлекал в него новых участников и пропагандировал криминальную идеологию, тем самым дезорганизовывая деятельность учреждения.

Преступление выявили благодаря совместным усилиям сотрудников СКР, ФСБ и ФСИН. Во время обысков были изъяты документы и предметы, подтверждающие причастность подозреваемого. Было возбуждено дело по статье 282 («Организация деятельности общественного объединения, в отношении которого судом принято решение о ликвидации и запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности») УК РФ.

1 марта сообщалось, что ФСБ пресекла вербовку арестантами СИЗО Астрахани сокамерников в запрещенное АУЕ.

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Елизавета Новикова
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