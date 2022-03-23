Польша заморозила счета посольства России

Посол РФ Андреев заявил, что Польша заморозила счета посольства, нарушив Венскую конвенцию

Власти Польши заморозили счета посольства России, нарушив Венскую конвенцию о дипломатических сношениях. Об этом в среду, 23 марта, заявил посол РФ в Варшаве Сергей Андреев в эфире телеканала «Россия 1», его цитирует РИА Новости.

«Это не деньги олигархов, это деньги посольства (которые заморозила Польша). Они заморозили наши счета в прямое нарушение Венской конвенции», — сказал он.

Ранее министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что Европейский союз (ЕС) планирует отказаться от газа из России на два года. «Все больше понимания находит постулат отказа от углеводородов из России. Появляются конкретные попытки указать на период, когда можно было бы отказаться от российского газа. Речь шла о двух годах», — сообщил глава МИД Польши.