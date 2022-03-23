Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Польша заморозила счета посольства России

Посол РФ Андреев заявил, что Польша заморозила счета посольства, нарушив Венскую конвенцию

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Власти Польши заморозили счета посольства России, нарушив Венскую конвенцию о дипломатических сношениях. Об этом в среду, 23 марта, заявил посол РФ в Варшаве Сергей Андреев в эфире телеканала «Россия 1», его цитирует РИА Новости.

«Это не деньги олигархов, это деньги посольства (которые заморозила Польша). Они заморозили наши счета в прямое нарушение Венской конвенции», — сказал он.

Ранее министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что Европейский союз (ЕС) планирует отказаться от газа из России на два года. «Все больше понимания находит постулат отказа от углеводородов из России. Появляются конкретные попытки указать на период, когда можно было бы отказаться от российского газа. Речь шла о двух годах», — сообщил глава МИД Польши.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Польша заморозила счета посольства России
Мэр Мариуполя покинул город
Испанский футболист назвал расизмом отстранение сборной России
Макрон высказался об участии Франции в конфликте на Украине
Россия обвинила Киев в развязывании террора против украинцев
Кабмин ФРГ раскрыл детали разговора Шольца с Путиным
Редакция The Insider заявила о гибели журналистки в Киеве
США раскрыли планы насчет отправки дополнительных войск в Восточную Европу
В Германии отменили концерты группы «Любэ»
Макрон заявил о готовности продолжать диалог с Путиным
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.