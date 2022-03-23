В ростовской колонии заключенные массово делали холодное оружие на продажу

Начальник ростовской колонии организовал производство холодного оружия силами осужденных

В ростовской колонии заключенные массово делали холодное оружие, продажу которого организовал начальник колонии — он задержан силами ФСБ. Об этом «Ленте.ру» в среду, 23 марта, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

По данным ведомства, начальник колонии в Константиновке организовал незаконное производство холодного оружия: по его указанию осужденным предоставили помещение и оборудование, были организованы поставки сырья и материалов. Начальник колонии отдавал распоряжения об изготовлении конкретных предметов, обеспечивал вынос готовых изделий за территорию колонии.

Деньги от продажи холодного оружия он оставлял себе. В ходе обыска по месту жительства мужчины, а также на территории промышленной зоны и контрольно-пропускного поста колонии было изъято 39 предметов. Экспертиза показала, что 30 из них являются холодным оружием.

Ранее сообщалось, что в Красноярске 43-летнему экс-начальнику исправительной колонии №31 (ИК-31) за взятку от бизнесмена назначили наказание в виде года и девяти месяцев исправительных работ.