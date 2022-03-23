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Начальника российской колонии осудили за взятку от директора компании

В Красноярске 43-летнего экс-начальника ИК-31 осудили за взятку от бизнесмена

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Красноярске 43-летнему экс-начальнику исправительной колонии №31 (ИК-31) назначили наказание в виде года и девяти месяцев исправительных работ за взятку от бизнесмена. Об этом в среду, 23 марта, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в начале 2020 года между ИК-31 и одной из компаний был заключен договор об оказании услуг по подбору и предоставлению рабочей силы из числа осужденных для выполнения строительных работ. Позже фирма задолжала колонии более миллиона рублей за оплату оказанных услуг. В период с августа 2020 по февраль 2021 года подсудимый получил от директора компании взятку в размере более 21 тысячи рублей, пообещав за эти деньги не расторгать с ним договор и продолжить отправлять к нему заключенных на работы.

Преступление удалось выявить благодаря совместной работе сотрудников собственной безопасности ГУФСИН и ФСБ.

16 марта сообщалось, что в Невьянске экс-начальника ИК-46 осудили за получение взяток от осужденных.

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Елизавета Новикова
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