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Бывшего начальника российской колонии осудили за получение взяток от осужденных

В Невьянске экс-начальника ИК-46 приговорили к условному сроку по делу о коррупции

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В Невьянске экс-начальника исправительной колонии №46 (ИК-46) приговорили к семи годам и трем месяцам лишения свободы условно по делу о коррупции. Об этом в среду, 16 марта, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Суд признал его виновным по статьям 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере за совершение незаконных действий в пользу взяткодателя») и 291 УК РФ(«Мелкое взяточничество»). Помимо условного срока, также был назначен штраф в размере 1,6 миллиона рублей.

По данным следствия, с сентября 2019 года по февраль 2021-го подсудимый получил взятки в виде денег и имущества на общую сумму около 800 тысяч рублей от нескольких заключенных. За вознаграждение фигурант обещал не мешать их условно-досрочному освобождению, а также не лишать рабочих мест, на которых осужденные трудились в колонии.

О преступлении стало известно благодаря работе представителей службы собственной безопасности ГУФСИН и сотрудников ФСБ.

14 марта сообщалось, что в Уфе бывшего начальника колонии отправили под арест за взятки косметикой.

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Елизавета Новикова
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