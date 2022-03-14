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Бывшего начальника колонии отправили под арест за взятки косметикой

В Уфе 42-летнего экс-начальника колонии обвинили в получении взяток в виде подарочных карт

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Уфе 42-летнего экс-начальника колонии отправили под домашний арест за получение взяток от заключенного. Об этом в понедельник, 14 марта, «Ленте.ру» сообщил официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Евгений Каневский.

По версии следствия, в период с мая по ноябрь 2021 года обвиняемый принял от одного из осужденных подарочные карты магазина парфюмерии и косметики и спортивного магазина на общую сумму 30 тысяч рублей, а также устройство для нагревания табака стоимостью около тысячи рублей. За это глава исправительного учреждения разрешал заключенному устраивать внеочередные свидания, жить в комнате отдыха и приема пищи для сотрудников и получать дополнительные передачи.

О преступлении стало известно благодаря сотрудникам отдела собственной безопасности регионального управления ФСИН. В отношении экс-работника колонии возбудили дело по статье 290 («Получение взятки») УК РФ. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

17 февраля сообщалось, что в Копейске Челябинской области экс-начальника ИК-15 осудили на 4,5 года лишения свободы условно за взятки от заключенных.

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Елизавета Новикова
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