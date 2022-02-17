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Бывшего начальника российской колонии осудили за получение взяток от осужденных

В Копейске Челябинской области экс-начальника ИК-15 осудили за взятки от заключенных

Фото: Globallookpress.com

Копейский городской суд назначил наказание в виде 4,5 года лишения свободы условно бывшему начальнику исправительной колонии №15 (ИК-15) Владимиру Ульянову. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России (СКР) по Челябинской области..

Его признали виновным по статьям 286 («Превышение должностных полномочий») и 290 («Получение взяток») УК РФ и запретили занимать должности на государственной службе в течение двух лет и восьми месяцев, а также назначили штраф в размере 400 тысяч рублей. Подсудимый частично признал вину.

По данным следствия, в период с 2018-го по 2019 год экс-руководитель получил взятки в размере более 100 тысяч рублей от четырех заключенных за то, чтобы те могли пользоваться телефонами. Помимо этого, осужденные заплатили ему 250 тысяч рублей за доступ к сотовой связи и возможность свободно перемещаться по колонии.

5 октября сообщалось, что ФСБ задержала замглавы УФСИН Тюменской области по подозрению в коррупции. По версии следствия, он получил пять взяток на сумму почти в полмиллиона рублей.

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Елизавета Новикова
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