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Перенесшим COVID-19 россиянам назвали опасное последствие употребления алкоголя

Иммунолог Болибок: алкоголь перенесшим COVID-19 можно только после полного восстановления

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Любая доза алкоголя повышает свертываемость крови, наносит дополнительный ущерб внутренней стенке сосудов и усугубляет ситуацию с тромбозами. Такое опасное последствие употребления спиртного переболевшим COVID-19 россиянам назвал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. Его слова в среду, 23 марта, приводит URA.RU.

По этой причине, считает медик, перенесшим коронавирус можно вновь начать пить алкогольные напитки только после полного восстановления. Длиться этот период может несколько месяцев.

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«Эритроциты — клетки, которые переносят кислород, — при попадании в кровь даже минимальной дозы алкоголя начинают склеиваться между собой... Склеившиеся в "пачки" эритроциты плывут по крови и там, где сосуды начинают ветвиться на капилляры, например, в головном мозге или в сердечной мышце, начинают застревать, все это накапливается, далее к ним прилипают тромбоциты, и образуются микротромбы», — рассказал специалист.

Болибок также отметил, что еще больше можно усугубить ситуацию с сосудами, употребляя никотин. Табак и табачные изделия вызывают спазм сосудов, уточнил он.

«Если внутри организма образуются микротромбы, то эти мелкие тромбы будут собираться в сгустки, и будут повреждать эпителий сосудов, который и так поврежден в результате атаки коронавируса», — подытожил иммунолог.

По данным оперативного штаба на 23 марта, в России за прошедшие сутки госпитализировали 5109 пациентов с коронавирусом. Выздоровели и выписались за 24 часа 70 622 человека. Также было выявлено 26 826 новых случаев COVID-19.

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Евгения Куликова
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