Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Министр обороны Армении обсудил с послом США ситуацию на границе с Азербайджаном

Глава Минобороны Армении провел встречу с послом и атташе по вопросам обороны США
Лин Трейси

Лин Трейси. Фото: Министерство обороны Республики Армения

Министр обороны Армении Сурен Папикян провел встречу с послом США Лин Трейси и атташе по вопросам обороны посольства Грегори Пайпсом. Об этом пишет News.am.

В пресс-службе Минобороны сообщили, что на встрече обсуждалась ситуация на армяно-азербайджанской границе и в Нагорном Карабахе, гуманитарные проблемы и перспективы армяно-американского сотрудничества в сфере обороны.

Ранее глава армянского МИД Арарат Мирзоян сказал, что Ереван обсуждает с международными партнерами, в том числе с Россией, решение Баку перекрыть газоснабжение Нагорного Карабаха. Армения утверждает, что 120 тысяч человек столкнулись с гуманитарным кризисом.

МИД Азербайджана назвал обвинения в перекрытии газоснабжения безосновательными.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
София Сарджвеладзе
Обсудить
Последние новости
Российский губернатор сообщил о прилетевшем снаряде со стороны Украины
Камала Харрис обиделась на Vogue из-за своего фото на обложке номера
Компания российского олигарха допустила технический дефолт
Росздравнадзор объяснил отсутствие некоторых лекарств в аптеках
Россию лишили чемпионата мира по плаванию
Россиян отстранили от чемпионата мира по водным видам спорта
Аспирин снизил риск смерти после коронавирусной инфекции
Китай не захотел видеть у себя российских экспортеров
Названы последствия перевода расчетов с Европой за газ в рубли
США захотели помочь Европе поставками СПГ и водорода
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.