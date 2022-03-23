Министр обороны Армении обсудил с послом США ситуацию на границе с Азербайджаном

Глава Минобороны Армении провел встречу с послом и атташе по вопросам обороны США

Министр обороны Армении Сурен Папикян провел встречу с послом США Лин Трейси и атташе по вопросам обороны посольства Грегори Пайпсом. Об этом пишет News.am.

В пресс-службе Минобороны сообщили, что на встрече обсуждалась ситуация на армяно-азербайджанской границе и в Нагорном Карабахе, гуманитарные проблемы и перспективы армяно-американского сотрудничества в сфере обороны.

Ранее глава армянского МИД Арарат Мирзоян сказал, что Ереван обсуждает с международными партнерами, в том числе с Россией, решение Баку перекрыть газоснабжение Нагорного Карабаха. Армения утверждает, что 120 тысяч человек столкнулись с гуманитарным кризисом.

МИД Азербайджана назвал обвинения в перекрытии газоснабжения безосновательными.