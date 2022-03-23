Аспирин снизил риск смерти после коронавирусной инфекции

Аспирин улучшил выживаемость пациентов после тяжелого СOVID-19

Международная группа ученых показала, что аспирин может улучшить выживаемость пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, но страдающих от постковидного синдрома. Об этом сообщается в статье, опубликованной в Journal of the American Medical Association.

В клиническом испытании под названием REMAP-CAP, финансируемом NIHR в Великобритании, приняли участие 1557 пациентов с COVID-19 в критическом состоянии из 105 больниц Канады, Франции, Германии, Индии, Италии, Непала, Нидерландов и Великобритании в течение 2020 и 2021 годов. Некоторым давали аспирин, некоторым давали антитромбоцитарные препараты другого типа, называемые клопидогрелем, а некоторым не давали никаких антитромбоцитарных препаратов.

Исследователи показали, что применение антитромбоцитарных препаратов, таких как аспирин, для лечения тяжелобольных пациентов с COVID-19, по-видимому, не снижает потребность в жизнеобеспечении и интенсивной терапии. Однако были получены свидетельства того, что люди, получавшие эти препараты, с большей вероятностью выживали в течение следующих трех месяцев (вероятность выживания 70,5 процента по сравнению с 67,3 процента у пациентов, не получавших антитромбоцитарные препараты).

Известно, что люди, серьезно болевшие COVID-19, подвержены риску образования тромбов, которые могут блокировать кровеносные сосуды и привести к потенциально смертельному повреждению органов.