Ассанж женился в лондонской тюрьме

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж женился на Стелле Моррис в лондонской тюрьме

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж женился на Стелле Моррис в тюрьме строгого режима Белмарш в Лондоне. Об этом сообщает Bloomberg.

На свадьбе присутствовали шесть гостей, в том числе и двое сыновей пары. Ассанж и Моррис были обручены пять лет. Разрешение сыграть свадьбу им было выдано в ноябре 2021 года.

«Это не тюремная свадьба, это признание в любви и стойкости, несмотря на тюремные стены, несмотря на политические преследования, несмотря на произвольные задержания, несмотря на вред и преследования Джулиана и нашей семьи», — приводит The Guardian слова Моррис.

Ранее Верховный суд Великобритании отказал Джулиану Ассанжу в праве обжаловать решение о его экстрадиции в США. После того, как суд огласил свой вердикт, судьбу Ассанжа будет решать министр внутренних дел Великобритании Прити Патель.

В октябре 2016 года, незадолго до выборов президента США, сайт WikiLeaks опубликовал переписку Джона Подесты — председателя избирательной кампании кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон. В письмах затрагивались вопросы ядерной энергетики, а также пожертвований в Фонд Клинтон от добычи полезных ископаемых. Американское министерство юстиции выдвинуло против Ассанжа 17 обвинений в мае 2019 года, позже прибавив еще одно. В случае экстрадиции в США основателю WikiLeaks грозит до 175 лет тюрьмы.