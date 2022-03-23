Российский путешественник пересек Байкал пешком

Путешественник из Омска пешком пересек Байкал за 15 дней

Житель Омска Сергей Лебединский за 15 дней пересек озеро Байкал пешком с севера на юг, преодолев 650 километров. Oб этом сообщает новостной портал NGS.

«15 дней — очень мало, я это осознавал, когда выдвигался в экспедицию. Это уже не туризм, это ближе к спортивному туризму. Держать среднюю скорость пять километров в час на протяжении 10-12 часов, и так каждый день в течение полумесяца — безумно сложно», — поделился россиянин впечатлениями.

Он рассказал, что во время путешествия ночевал в палатке, еду нес с собой и готовил на газовой горелке прямо на льду. Питался в основном крупами, мясными и рыбными консервами, салом, сыром и колбасой.

По словам Лебединского, главными целями похода было знакомство с местным населением, а также испытание собственных сил.

Ранее сообщалось, что у россиян появилась возможность прокатится от Москвы до озера Байкал на новом поезде в два этажа «Байкальская сказка». Так, за девять дней путешествий по стране, пассажиры будут останавливаться в Казани, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Славгороде, Красноярске и Иркутске.