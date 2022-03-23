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В МЧС уточнили количество прибывших в Россию беженцев из Украины и Донбасса

МЧС сообщило о 400 тысячах беженцев из Украины и Донбасса, прибывших в Россию

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Количество беженцев из Украины и Донбасса, прибывших в Россию, практически достигло 400 тысяч человек. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы МЧС Александр Чуприян, передает ТАСС.

Он отметил, что география их расположения постоянно расширяется. Чуприян добавил, что многие из прибывших обращаются за медицинской помощью. Их точное число все еще трудно назвать, однако это приблизительно 13 тысяч человек.

Еще 50 тысяч человек, по словам ВРИО главы МЧС, уже получили от российских властей финансовую помощь.

Ранее МВД Германии сообщило, что на территорию страны прибыло 240 тысяч беженцев из Украины. В это число не входят лица, приехавшие к родственникам или пересекшие границу на частных автомобилях. По данным ОНН, в пятницу, 18 марта, число покинувших родину украинцев достигло трех миллионов человек.

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Роман Кирьянов
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