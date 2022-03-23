Названо число украинских беженцев в Германии

В МВД Германии сообщили, что 240 тысяч беженцев с Украины зарегистрированы в стране

Почти 240 тысяч беженцев с территории Украины зарегистрированы в Германии. Точное число назвал представитель немецкого МВД, передает РИА Новости.

«На сегодняшний день это 238 932 беженца с Украины, на 95 процентов это украинские граждане», — сказал представитель министерства на брифинге в Берлине. При этом беженцы, которые едут на частных автомобилях к друзьям или родственникам в Германию, как правило, не попадают под учет.

Ранее министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок призвала страны Европы проявить солидарность в отношении массового притока украинских беженцев. «Потребуется сплоченность для того, чтобы предоставить многим детям, подросткам, взрослым и пожилым людям защиту, в которой они нуждаются», — предупредила она.

18 марта официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Шабия Манту сообщила, что более трех миллионов человек покинули Украину после того, как 24 февраля Россия начала спецоперацию на территории страны.