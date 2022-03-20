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Германия призвала страны Европы принять у себя беженцев с Украины

Глава МИД Германии Бербок призвала страны Европы принять у себя беженцев с Украины
Анналена Бербок

Анналена Бербок . Фото: Annegret Hilse / Reuters

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок призвала страны Европы к проявлению солидарности в отношении массового притока беженцев с Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на DPA.

По мнению министра, каждая страна должна принять у себя беженцев. «Придут еще очень много людей. Нам придется распределить [их] по европейской внешней границе», — сказала она.

Глава МИД Германии подчеркнула, что планирует поднять данный вопрос на встрече глав внешнеполитических ведомств Евросоюза в Брюсселе в понедельник, 21 марта.

Бербок добавила, что в течение последующих нескольких недель Европе «потребуется сплоченность для того, чтобы предоставить многим детям, подросткам, взрослым и пожилым людям защиту, в которой они нуждаются».

Ранее министр иностранных дел Австралии Марис Пейн заявила, что беженцы с Украины, которых примет у себя страна, получат трехлетнюю визу. По словам главы МИД, гуманитарная виза, которую начали выдавать украинцам, позволит им получить образование, государственное медицинское страхование по программе Medicare и разрешение на работу на протяжении всего срока действия. Пейн подчеркнула, что уже почти 4,5 тысячи заявлений украинских граждан одобрены, а 600 их них въехали в страну.

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Марина Совина
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