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Иностранный бизнес заподозрили в завышении цен

«Известия»: Procter & Gamble, Coca-Cola и PepsiCo захотели наказать за высокие цены

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и Генпрокуратуру попросили проверить законность роста цен на товары корпораций Procter & Gamble, Coca-Cola и PepsiCo. Об этом пишут «Известия».

Глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов подготовил обращение в ведомства, в котором указал, что иностранный бизнес по ряду позиций умышленно повысил стоимость товаров больше чем вдвое. Тем самым, заподозрил он, компании провоцируют ажиотаж, дефицит товаров и разгон инфляции.

В ФАС изданию заявили, что в случае выявления нарушений антимонопольного законодательства, ведомство незамедлительно примет меры реагирования

22 марта швейцарская корпорация Nestle и британская компания Unilever заявили, что с 1 апреля поднимут цены на свою продукцию в России. Подорожание будет варьироваться в диапазоне от 10 до 45 процентов. Обе компании объяснили свои решения изменениями ситуации на рынке, трудностями в логистике, а также повышением стоимости сырья и упаковки

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Марина Совина
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