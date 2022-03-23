Мэр Мариуполя покинул город

«Страна.UA»: мэр Мариуполя Бойченко покинул город из-за отсутствия связи

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко покинул город из-за отстутсвия там связи. Об этом сообщает украинское здание «Страна.UA» со ссылкой на главу Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко, пишет РИА Новости.

«В Мариуполе нет связи, поэтому Бойченко пришлось находиться в другом месте. Мы поддерживаем с ним связь и продолжаем работать над созданием зеленого коридора для людей», — приводит издание слова Кириленко.

22 марта первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов заявил, что Вооруженные силы (ВС) России и подразделения Народной милиции (НМ) республики освободили почти половину окруженного Мариуполя. Он также отметил, что потери украинской стороны в городе оцениваются как тяжелые.