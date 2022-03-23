Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Мэр Мариуполя покинул город

«Страна.UA»: мэр Мариуполя Бойченко покинул город из-за отсутствия связи

Фото: public domain / Wikipedia

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко покинул город из-за отстутсвия там связи. Об этом сообщает украинское здание «Страна.UA» со ссылкой на главу Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко, пишет РИА Новости.

«В Мариуполе нет связи, поэтому Бойченко пришлось находиться в другом месте. Мы поддерживаем с ним связь и продолжаем работать над созданием зеленого коридора для людей», — приводит издание слова Кириленко.

22 марта первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов заявил, что Вооруженные силы (ВС) России и подразделения Народной милиции (НМ) республики освободили почти половину окруженного Мариуполя. Он также отметил, что потери украинской стороны в городе оцениваются как тяжелые.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Польша заморозила счета посольства России
Мэр Мариуполя покинул город
Испанский футболист назвал расизмом отстранение сборной России
Макрон высказался об участии Франции в конфликте на Украине
Россия обвинила Киев в развязывании террора против украинцев
Кабмин ФРГ раскрыл детали разговора Шольца с Путиным
Редакция The Insider заявила о гибели журналистки в Киеве
США раскрыли планы насчет отправки дополнительных войск в Восточную Европу
В Германии отменили концерты группы «Любэ»
Макрон заявил о готовности продолжать диалог с Путиным
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.