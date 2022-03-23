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Николас Кейдж объяснил отсутствие продолжения «Сокровища нации»

Актер Николас Кейдж объяснил, почему Disney не снял продолжение фильма «Сокровище нации»

Фото: Globallookpress.com

Американский актер Николас Кейдж, исполнивший главную роль в серии фильмов «Сокровище нации», объяснил, почему студия Disney так и не сняла третью картину франшизы. Свое предположение он высказал в ходе в интервью для GQ.

Артист связал отсутствие продолжения «Сокровища нации» с неубедительными результатами нескольких кинолент с его участием. «Телефон перестал звонить. Я такой: "Что вы имеете в виду, когда говорите, что мы не снимаем "Сокровище нации 3"? Прошло 14 лет. Почему нет? Что ж, "Ученик чародея" не сработал, на "Призрачный гонщик" не продали нужное количество билетов, а "Сумасшедшая езда" просто прошла незамеченной», — рассказал Кейдж.

Он также признался, что предпочитает сниматься в малобюджетных картинах. «Я люблю работать в таких фильмах, как "Свинья" и "Покидая Лас-Вегас", даже больше, чем сниматься в проектах вроде "Сокровище нации"», — подытожил актер.

Ранее в марте этого года стало известно, что комедия «Невыносимая тяжесть огромного таланта» с Николасом Кейджем в роли самого себя получила 100-процентный рейтинг на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes. Лента стала самой высокооцененной в фильмографии звезды за всю его карьеру.

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Сергей Равин
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