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Фильм с Николасом Кейджем в роли самого себя получил 100-процентный рейтинг

Кинолента, где Николас Кейдж сыграл себя, получила безупречный рейтинг на Rotten Tomatoes

Кадр: Фильм «Невыносимая тяжесть огромного таланта»

Комедия «Невыносимая тяжесть огромного таланта» получила 100-процентный рейтинг на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes. На это обратили внимание в The Hollywood Reporter.

Отмечается, что такую безупречную оценку фильм получил после премьерного показа на американском фестивале искусств South by Southwest (SXSW). Картина, в которой знаменитый актер Николас Кейдж сыграл самого себя, получила только положительные отзывы от 17 критиков. Лента стала самой высокооцененной в фильмографии звезды за всю его карьеру.

По сюжету «Невыносимой тяжести огромного таланта», 58-летнему голливудскому артисту предстоит выплатить большой долг. Чтобы сделать это, кинозвезда отправляется на день рождения к своему фанату, мафиози, роль которого исполнил Педро Паскаль.

Премьера фильма в кинотеатрах состоится 22 апреля 2022 года. Режиссером выступил Том Гормикан.

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Сергей Равин
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