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США и Евросоюз продолжат «тесную координацию» для поддержки Украины

США и ЕС заявили, что стремятся поддержать Киев и привлечь Россию «к ответственности»

Фото: Kay Nietfeld / Global Look Press

Замгоссекретаря США Уэнди Шерман и генсек внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Стефано Саннино провели телефонный разговор, пишет ТАСС.

Сообщается, что Вашингтон и ЕС стремятся поддержать Киев и продолжат «тесную координацию» по этому вопросу. Также они назвали своей целью «привлечь Россию к ответственности» за специальную военную операцию на Украине.

Ранее стало известно, что США и Евросоюз (ЕС) ужесточат существующие санкции против России, а также введут дополнительные ограничения. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Детали новых санкций он раскрывать не стал. 

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Марина Совина
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