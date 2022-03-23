США и Евросоюз продолжат «тесную координацию» для поддержки Украины

США и ЕС заявили, что стремятся поддержать Киев и привлечь Россию «к ответственности»

Замгоссекретаря США Уэнди Шерман и генсек внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Стефано Саннино провели телефонный разговор, пишет ТАСС.

Сообщается, что Вашингтон и ЕС стремятся поддержать Киев и продолжат «тесную координацию» по этому вопросу. Также они назвали своей целью «привлечь Россию к ответственности» за специальную военную операцию на Украине.

Ранее стало известно, что США и Евросоюз (ЕС) ужесточат существующие санкции против России, а также введут дополнительные ограничения. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Детали новых санкций он раскрывать не стал.