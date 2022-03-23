США и Евросоюз ужесточат санкции против России

Джейк Салливан сообщил, что США и Евросоюз ужесточат существующие санкции против России

США и Евросоюз (ЕС) ужесточат существующие санкции против России, а также введут дополнительные ограничения. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает ТАСС.

В частности, США и партнеры примут меры против обхода санкций и обеспечат их надежное исполнение. О новых ограничениях будет объявлено в четверг, 24 марта, по итогам визита американского президента Джо Байдена в Брюссель.

Детали новых санкций Салливан раскрывать не стал. «Скажу только, что один из ключевых элементов этого объявления будет сосредоточен не только на добавлении новых санкций, но и на обеспечении того, что имеют место совместные усилия, направленные на то, чтобы помешать обходу санкций, которые будут препятствовать любым попыткам со стороны любой страны помочь России подорвать, ослабить или обойти санкции», — заявил он, добавив, что США создали «невероятно сильное экономическое давление».

Обсуждение новых санкций

О том, что европейские страны обсуждают введение новых антироссийских санкций в связи с кризисом на Украине, ранее сообщил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон. По его словам, это связано с тем, что военные действия на Украине усиливаются.

Про вероятное введение новых ограничений говорил и представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. При этом он не ожидает, что это произойдет на текущей неделе. «Но Европейский совет, лидеры, когда будут обсуждать ситуацию на Украине, я уверен, вновь подумают о том, что еще может быть сделано в сфере санкций», — сказал Боррель.

Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра заявил, что страна готова рассмотреть все меры для давления на Россию, чтобы остановить военную спецоперацию на Украине. При этом министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отметил, что страна выступает против санкций в отношении поставок энергоресурсов из России и воспринимает такие меры как «красную линию».

Реакция России

Замглавы российского МИД Сергей Рябков отметил, что давление Вашингтона не оказывает влияния на решимость Москвы в достижении целей спецоперации на Украине и адаптации к последствиям антироссийских санкций, введенных странами Запада.

Россия никогда под давлением не прогибалась, никогда не поддавалась на угрозы Сергей Рябков Заместитель главы МИД России

Экономист Марсель Салихов заявил, что отмена антироссийских санкций Западом после окончания спецоперации на Украине весьма вероятна, потому что главная задача такого подхода — повлиять на поведение страны в конкретной ситуации. С ним не согласился политолог Сергей Марков, уверенный, что санкции станут только жестче.

Россия ведет специальную военную операцию с целью демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. По словам президента страны Владимира Путина, это делается для защиты людей, подвергающихся издевательствам и геноциду.