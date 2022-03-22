Венгрия заявила о «красных линиях» по санкциям против России

Глава МИД Венгрии Сийярто: Будапешт выступил против санкций по энергоресурсам из России

Венгрия выступает против санкций в отношении поставок энергоресурсов из России и воспринимает такие меры как «красную линию», рассказал министр внешнеэкономических связей и иностранных дел страны Петер Сийярто во время видеообращения по итогам совета глав МИД государств Евросоюза, пишет РИА Новости.

Будапешт отрицательно относится к ограничениям, которые ставят под угрозу безопасность энергоснабжения Венгрии, заявил он. Министр уточнил, что Венгрия «хочет оставаться в стороне», при этом настаивает на общей позиции НАТО. Сийярто напомнил об опасности установления бесполетной зоны над Украиной. По его словам, это грозит «воздушной войной». Он напомнил, что другие страны в Евросоюзе настаивают на отправке на Украину сухопутных войск — «наземной миссии, называемой миротворческой».

«Отправка на Украину сухопутных сил несет с собой риск сухопутной войны. Нам необходимо этого избежать», — объяснил он. Глава МИД добавил, что Венгрия не будет поставлять Киеву вооружение и не допустит транзит летального оружия через свою территорию.

Россия ведет специальную военную операцию с целью демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля.