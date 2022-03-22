Нидерланды заявили о готовности рассмотреть все меры для давления на Россию

Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра заявил о готовности сделать все для давления на Россию

Нидерланды готовы рассмотреть все меры для давления на Россию, чтобы остановить военную операцию на Украине. Об этом заявил глава МИД страны Вопке Хукстра, передает РИА Новости.

«У нас был долгий и хороший разговор с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой о санкциях ЕС и о том, что необходимо сделать для эффективного давления на Россию, чтобы положить конец этой незаконной войне. Я заявил, что Нидерланды готовы рассмотреть все меры, поскольку они твердо поддерживают Украину», — рассказал он.

Ранее стало известно, что Нидерланды заморозили российские активы почти на 400 миллионов евро. По словам министра финансов страны Сигрид Каг, голландские банки заморозили российские активы почти на 145 миллионов евро, трастовый сектор — на сумму 242,6 миллиона евро, пенсионные фонды — на 379,8 тысячи евро, инвестиционные компании — на 3,9 миллиона евро.

