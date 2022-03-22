Нидерланды заморозили многомиллионные российские активы
Нидерланды заморозили российские активы почти на 400 миллионов евро. Об этом этом заявила министр финансов страны Сигрид Каг, сообщает РИА Новости.
«Общая сумма замороженных активов составила 391,9 миллиона евро», — заявила министр и отметила, что из-за нового пакета санкций ЕС против России информация может измениться, так как сейчас картина санкционных последствий и заморозок может быть неполной.
По словам Каг, голландские банки заморозили российские активы почти на 145 миллионов евро, трастовый сектор — на сумму 242,6 миллиона евро, пенсионные фонды — на 379,8 тысячи евро, инвестиционные компании — на 3,9 миллиона евро.
Ранее в марте Франция заморозила активы Центробанка России на общую сумму в 22 миллиарда евро. Также были заморожены средства на счетах частных лиц во французских учреждениях на сумму 150 миллионов евро. Об этом сообщил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр. Также политик добавил, что власти страны решили заморозить находящуюся на территории Франции недвижимость, принадлежащую приблизительно 30 россиянам.