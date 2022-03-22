Нидерланды заморозили многомиллионные российские активы

Министр финансов Нидерландов заявила о заморозке российских активов на сумму €391,9 млн

Нидерланды заморозили российские активы почти на 400 миллионов евро. Об этом этом заявила министр финансов страны Сигрид Каг, сообщает РИА Новости.

«Общая сумма замороженных активов составила 391,9 миллиона евро», — заявила министр и отметила, что из-за нового пакета санкций ЕС против России информация может измениться, так как сейчас картина санкционных последствий и заморозок может быть неполной.

По словам Каг, голландские банки заморозили российские активы почти на 145 миллионов евро, трастовый сектор — на сумму 242,6 миллиона евро, пенсионные фонды — на 379,8 тысячи евро, инвестиционные компании — на 3,9 миллиона евро.

Ранее в марте Франция заморозила активы Центробанка России на общую сумму в 22 миллиарда евро. Также были заморожены средства на счетах частных лиц во французских учреждениях на сумму 150 миллионов евро. Об этом сообщил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр. Также политик добавил, что власти страны решили заморозить находящуюся на территории Франции недвижимость, принадлежащую приблизительно 30 россиянам.