Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Нидерланды заморозили многомиллионные российские активы

Министр финансов Нидерландов заявила о заморозке российских активов на сумму €391,9 млн

Фото: Peter Dejong / AP

Нидерланды заморозили российские активы почти на 400 миллионов евро. Об этом этом заявила министр финансов страны Сигрид Каг, сообщает РИА Новости.

«Общая сумма замороженных активов составила 391,9 миллиона евро», — заявила министр и отметила, что из-за нового пакета санкций ЕС против России информация может измениться, так как сейчас картина санкционных последствий и заморозок может быть неполной.

По словам Каг, голландские банки заморозили российские активы почти на 145 миллионов евро, трастовый сектор — на сумму 242,6 миллиона евро, пенсионные фонды — на 379,8 тысячи евро, инвестиционные компании — на 3,9 миллиона евро.

Ранее в марте Франция заморозила активы Центробанка России на общую сумму в 22 миллиарда евро. Также были заморожены средства на счетах частных лиц во французских учреждениях на сумму 150 миллионов евро. Об этом сообщил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр. Также политик добавил, что власти страны решили заморозить находящуюся на территории Франции недвижимость, принадлежащую приблизительно 30 россиянам.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
В Кремле оценили предложение Зеленского провести референдум на Украине
Собчак извинилась перед фанатами за неопрятную внешность с «колтунами на башке»
Назван механизм отправки белорусских войск на Украину
Метеорологи пообещали москвичам морозы и метель
Фрэнсис Форд Коппола получил звезду на «Аллее славы» в Голливуде
Алексея Навального приговорили к девяти годам колонии
В Турции раскрыли местонахождение яхты Абрамовича
Уничтожение артиллерийской батареи ВСУ показали на видео
Нидерланды заморозили многомиллионные российские активы
Адвокатов Навального задержали за интервью
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.