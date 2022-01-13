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В МИД России отказались «прогибаться» под санкционным давлением США

Замглавы МИД Рябков: Россия не поддастся на угрозы санкций со стороны США

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Россия найдет альтернативы санкциям со стороны американской администрации и не будет прогибаться под давлением США. Об этом в интервью RTVI заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Дипломат подчеркнул, что Москва отказывается поддаваться шантажу Вашингтона. «Россия никогда под давлением не прогибалась, никогда не поддавалась на угрозы», — указал он.

Ранее Рябков заявил, что в Конгрессе США доминирует желание торпедировать малейшие ростки здравого смысла в диалоге между Москвой и Вашингтоном. Дипломат назвал настроения в Конгрессе антироссийской истерией. По его словам, американские конгрессмены стремятся навязать повестку дня, которая окончательно загонит отношения двух государств в тупик.

Рябков также отметил, что США и НАТО не хотят идти навстречу России касательно предложений по гарантиям безопасности. Он указал, что российские военные специалисты предлагают президенту Владимиру Путину варианты на случай ухудшения обстановки вокруг Украины. По его словам, это тяжелый сюжет и необходимо дать шанс дипломатии.

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Анжелика Бережная
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