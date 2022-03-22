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В Евросоюзе обсудили введение новых антироссийских санкций

В МИД Франции сообщили, что Евросоюз обсуждает новые санкции против России из-за Украины

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Страны Евросоюза (ЕС) обсуждают введение новых антироссийских санкций в связи с кризисом на Украине, сообщил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон по итогам заседания в Брюсселе Совета ЕС, передает ТАСС.

«В последние дни мы видим усиление военных действий [на Украине], и вполне возможно, что будут быстро выработаны новые санкции. Дискуссии об этом сейчас ведутся», — заявил Бон.

21 марта представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о вероятности введения новых ограничительных мер против России. «Но Европейский совет, лидеры, когда будут обсуждать ситуацию на Украине, я уверен, вновь подумают о том, что еще может быть сделано в сфере санкций», — заявил он.

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Ранее глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра сообщил, что страна готова рассмотреть все меры для давления на Россию, чтобы остановить военную спецоперацию на Украине. «Я заявил, что Нидерланды готовы рассмотреть все меры, поскольку они твердо поддерживают Украину», — рассказал глава ведомства.

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Дмитрий Сотак
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