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Мужчина собрал больше тысячи томатов с одного куста и побил мировой рекорд

Огородник вырастил 1269 помидоров на одном кусте и попал в Книгу рекордов Гиннесса

Фото: Pixabay

Житель Великобритании вырастил на одном кусте больше тысячи томатов черри и побил собственный мировой рекорд. Об этом сообщает UPI.

Житель графства Хартфордшир Дуглас Смит попал в Книгу рекордов Гиннесса во второй раз за несколько недель. Смиту удалось собрать 839 томатов с одного растения, а затем 1269 томатов со второго. Последнее достижение и стало новым высшим мировым достижением. Предыдущий рекорд по выращиванию томатов черри продержался десять лет и составлял 488 ягод с одного куста.

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Огородник рассказал, что изучал научные работы по выращиванию томатов и провел лабораторные тесты почвы, чтобы иметь больше шансов на победу. Смит решил стать рекордсменом Книги рекордов Гиннесса после того, как выращенный им помидор весом 3,1 килограмма был признан самым крупным в Великобритании. Кроме того, мужчина работает над выращиванием самой тяжелой в мире картофелины и баклажана.

Ранее сообщалось, что овощ, выросший на ферме в Новой Зеландии, который хотели признать самой тяжелой картофелиной в мире, оказался не картофелиной. Генетическая экспертиза показала, что растение является клубнем одного из сортов тыквы.

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Никита Савин
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