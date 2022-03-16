«Самая тяжелая картофелина в мире» оказалась не картофелиной

Выкопанный в Новой Зеландии огромный картофель оказался тыквой

Выкопанный в Новой Зеландии овощ, который хотели признать «самой тяжелой картофелиной в мире», оказался другим растением. Об этом сообщает UPI.

Колин и Донна Крейг-Браун выкопали плод весом 7,9 килограмма на ферме в августе 2021 года. Супруги решили, что это огромный картофельный клубень, прозвали его Дагом и подали заявку в Книгу рекордов Гиннесса с просьбой признать их находку самой тяжелой картофелиной в мире.

Однако когда образцы растения отправили на генетическую экспертизу, выяснилось, что корнеплод Крейг-Браунов оказался не картофелем, а клубнем одного из сортов тыквы. «Я разочарован, но для нас он все равно Даг — самый большой картофель в мире», — заявил в интервью Колин.

Мужчина признался, что понятия не имеет, откуда взялась такая тыква на его участке, однако предположил, что плод мог стать результатом скрещивания нескольких семян, которые он сажал ранее.

Кроме того, Крейг-Браун добавил, что произошедшее вдохновило его на выращивание настоящей самой тяжелой в мире картофелины.

Ранее сообщалось, что в Израиле вырастили самую большую в мире клубнику весом 289 граммов. Рекорд был официально признан Книгой рекордов Гиннесса.