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«Самая тяжелая картофелина в мире» оказалась не картофелиной

Выкопанный в Новой Зеландии огромный картофель оказался тыквой

Кадр: Guardian News / YouTube

Выкопанный в Новой Зеландии овощ, который хотели признать «самой тяжелой картофелиной в мире», оказался другим растением. Об этом сообщает UPI.

Колин и Донна Крейг-Браун выкопали плод весом 7,9 килограмма на ферме в августе 2021 года. Супруги решили, что это огромный картофельный клубень, прозвали его Дагом и подали заявку в Книгу рекордов Гиннесса с просьбой признать их находку самой тяжелой картофелиной в мире.

Однако когда образцы растения отправили на генетическую экспертизу, выяснилось, что корнеплод Крейг-Браунов оказался не картофелем, а клубнем одного из сортов тыквы. «Я разочарован, но для нас он все равно Даг — самый большой картофель в мире», — заявил в интервью Колин.

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Мужчина признался, что понятия не имеет, откуда взялась такая тыква на его участке, однако предположил, что плод мог стать результатом скрещивания нескольких семян, которые он сажал ранее.

Кроме того, Крейг-Браун добавил, что произошедшее вдохновило его на выращивание настоящей самой тяжелой в мире картофелины.

Ранее сообщалось, что в Израиле вырастили самую большую в мире клубнику весом 289 граммов. Рекорд был официально признан Книгой рекордов Гиннесса.

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Никита Савин
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