После массовой драки в Новой Москве задержали более 40 человек

Начальник ГУ МВД Москвы Баранов: более 40 человек задержали после драки в Новой Москве

Более 40 человек задержали после массовой драки на Скандинавском бульваре в Новой Москве. Об этом заявил начальник ГУ МВД столицы Олег Баранов, его слова передает ТАСС.

Среди задержанных, отметил он, находится мужчина, который ранил ножом одного из участников конфликта. «Периодически возникают на территории города Москвы конфликты между разными этническими группами, все они, как правило, имеют под собой какой-то бытовой способ возникновения», — объяснил начальник столичного главка.