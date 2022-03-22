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В Новой Москве два десятка человек с битами устроили драку

Около 20 человек с битами устроили драку во дворе жилого комплекса в Новой Москве

Фото: Anton Vaganov / Reuters

В Новой Москве произошла массовая драка, участие в которой приняли как минимум 20 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел во дворе жилого комплекса на Скандинавском бульваре. Участвующие в потасовке использовали биты и палки. По предварительным данным, в результате происшествия пострадал один человек. Его госпитализировали, предположительно, с ножевым ранением.

В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление, розыск и задержание лиц, причастных к данному происшествию.

Ранее на заводе в Амурской области рабочие из Киргизии и Таджикистана подрались из-за разницы в порциях котлет.

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Ксения Назарова
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