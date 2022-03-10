Драка мигрантов на российском заводе из-за котлет на 8 марта попала на видео

На заводе в Амурской области рабочие из Киргизии и Таджикистана подрались из-за котлет

В Амурской области рабочие подшипникового завода «ВелесСтройМонтаж» из Киргизии и Таджикистана устроили массовую драку из-за разницы в порциях котлет. Видео конфликта публикует Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел 8 марта в столовой на территории завода. Как утверждают авторы канала, рабочим из Таджикистана показалось, что их коллегам из Киргизии накладывают более крупные порции котлет. Во время словесной перепалки с сотрудниками столовой одному из рабочих показалось, что официантка бросила в него салфетку. Он ответил тем же, после чего конфликт перерос в массовую драку.

На видеозаписи видно, как рабочие кидают друг в друга столовые приборы, столы и стулья. Очаг драки постепенно разрастается и втягивает очевидцев. По видео можно предположить, что в конфликте приняли участие несколько десятков рабочих. По данным канала, на следующий день драка продолжилась во дворе предприятия.

По данным авторов сообщения, руководство завода проводит расследование.

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