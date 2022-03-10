Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Драка мигрантов на российском заводе из-за котлет на 8 марта попала на видео

На заводе в Амурской области рабочие из Киргизии и Таджикистана подрались из-за котлет

В Амурской области рабочие подшипникового завода «ВелесСтройМонтаж» из Киргизии и Таджикистана устроили массовую драку из-за разницы в порциях котлет. Видео конфликта публикует Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел 8 марта в столовой на территории завода. Как утверждают авторы канала, рабочим из Таджикистана показалось, что их коллегам из Киргизии накладывают более крупные порции котлет. Во время словесной перепалки с сотрудниками столовой одному из рабочих показалось, что официантка бросила в него салфетку. Он ответил тем же, после чего конфликт перерос в массовую драку.

На видеозаписи видно, как рабочие кидают друг в друга столовые приборы, столы и стулья. Очаг драки постепенно разрастается и втягивает очевидцев. По видео можно предположить, что в конфликте приняли участие несколько десятков рабочих. По данным канала, на следующий день драка продолжилась во дворе предприятия.

По данным авторов сообщения, руководство завода проводит расследование.

Ранее в Кемеровской области произошла массовая драка между азербайджанцами и цыганской диаспорой. Конфликт привел еще к нескольким столкновениям с применением бит.

Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
Кремль прокомментировал ситуацию с присутствием солдат-срочников на Украине
Модель врезалась в столб на показе и потеряла сознание
Медведев высказался о статусе первой ракетки мира
Драка мигрантов на российском заводе из-за котлет на 8 марта попала на видео
В Крыму сообщили о восстановлении железной дороги в Херсон
В МВД заявили о ликвидации группировки украинских наркодилеров
Кремль ответил на вопрос о новом раунде российско-украинских переговоров
Британия ввела санкции против Абрамовича и еще шести российских бизнесменов
Совет Европы опроверг выход России из организации
Кремль заявил о беспрецедентной экономической войне против России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.