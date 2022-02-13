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В Кузбассе произошла массовая драка между цыганами, азербайджанцами и местными

В Кемеровской области объявлены в розыск зачинщики драки между диаспорами и местными

Кадр: Telegram-канал «Инцидент Кузбасс»

В Кемеровской области произошел крупный конфликт между цыганской диаспорой, выходцами из Азербайджана и местными жителями, зачинщики драки объявлены в розыск. Об этом сообщает «Тайга.инфо».

Первый конфликт произошел в кафе «Эльбрус» в поселке городского типа Тяжинский. «Конфликт перешел в забивание людей прямо в присутствии росгвардейцев. На другой день азербайджанцы поехали устраивать самосуд, после чего скрылись. Через несколько дней они наказали одного человека, который ехал с семьей в машине. Битами разбили автомобиль, напугали семью пострадавшего», — сообщил Telegram-канал «Инцидент.Кузбасс»

«Но на этом все не закончилось, через несколько часов азербайджанцы пришли к цыганам толпой и кричали, чтобы они уезжали из поселка. Вызов полиции ничем не помог, позже подъехали полицейские с области. Никого не задержали», — сообщил канал. Группа цыган после спора о причинах конфликта набросилась на оппонентов и нанесла им побои, говорится в сообщении.

Позже стало известно, что на следующий день после потасовки полиция возбудила дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство») и объявила в розыск зачинщиков драки — Аслана, Намита и Эмиля Байрамовых. Им может грозить до 7 лет лишения свободы.

Ранее полиция Москвы сообщила, что после массовой драки на западе Москвы были задержаны двое мигрантов из стран ближнего зарубежья. В ходе потасовки применялись биты и палки. Большинство участников драки успели разбежаться до приезда нарядов полиции.

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Дмитрий Сотак
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