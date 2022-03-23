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В Госдуме прокомментировали информацию об отъезде Чубайса

Депутат Делягин счел логичным возможный отъезд Чубайса из России

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Возможный отъезд бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса является логичным. Так информацию о том, что Чубайс покинул Россию прокомментировал зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин, его слова приводит «Говорит Москва».

По словам депутата, задачей политика, вероятно, было доведение России до дефолта, как это случилось, по мнению парламентария, в 1998 году. Он с этим справился, после чего решил покинуть страну, отметил Делягин.

«Правда, дефолт объявлен не страной, он объявлен стране Западом. Но в общем миссия выполнена, задача решена. Он свою работу выполнил и с чистой совестью поехал домой куда-то. Где у него там дом — в Дании, в Америке, не знаю», — объяснил депутат.

О том, что Анатолий Чубайс, предположительно, покинул пост специального представителя президента России по вопросам устойчивого развития и уехал из России стало известно 23 марта. Об этом событии сообщило Bloomberg, а также ТАСС со ссылкой на собственные источники.

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Никита Абрамов
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