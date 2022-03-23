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В Нижнем Новгороде откроется выставка старинных костюмов

В Нижегородском кремле покажут старинные костюмы народов Поволжья

Фото: Сергей Смирнов / Globallookpress.com

В Нижегородском кремле покажут выставку старинных костюмов народов Поволжья, которые хранились в фондах более 100 лет. Об этом сообщает ТАСС.

В выставке примут участие Российский этнографический музей, Русский музей и два московских музея, открытие запланировано на июль 2022 года.

По словам генерального директора Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника (НГИАМЗ) Юрия Филиппова, ранее экспонаты представлялись только на небольших выставках. Он пояснил, что в советское время запрещали публично демонстрировать народные костюмы, так как крестьян представляли «бедными», использующими в качестве одежды исключительно мешковину.

«Рядом с такими костюмами мы хотим показать черную наковальню, молоток, проволоку — то, что людей кормило. Это будет знаковая коллаборационная выставка», — добавил Филиппов.

Ранее сообщалось, что в октябре 2022 года в Нижнем Новгороде пройдет Международная хоровая ассамблея Coro di Linguisti. Художественный руководитель Хора НГЛУ Максим Иванов заявил, что точная информация о дате проведения мероприятия появится в мае-июне.

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Мария Гейн
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