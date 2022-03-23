В Совфеде назвали друзей России по «Большой двадцатке»

Сенатор Джабаров назвал страны, которые не позволят изгнать Россию из G20

Такие страны как Бразилия, Индия, Турция, ЮАР и другие не позволят изгнать Россию из «большой двадцатки». Об этом заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в своем Telegram-канале.

По мнению сенатора, эти страны всегда поддерживали с Россией дружеские отношения и достаточно влиятельны, чтобы отстаивать свою позицию перед Западом.

«Кроме Китая, можно предположить, исключение России не поддержат и многие другие страны "Большой двадцатки", а именно, Бразилия, Индия, Индонезия, Турция, ЮАР, Саудовская Аравия», — заявил Джабаров.