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В Кремле прокомментировали вероятность исключения России из «большой двадцатки»

Пресс-секретарь Песков заявил, что США будут давить на страны для исключения России из G20

Фото: Globallookpress.com

Предложение советника президента США Джейка Салливана об исключении России из «Большой двадцатки» — политика давления Вашингтона на другие страны, однако ряд государств все равно будет придерживаться своего мнения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя вероятность исключения Москвы из G20. Цитату приводит «Интерфакс».

«Понятно, что американцы будут продолжать давить на разные страны, но, как мы видим, все-таки целый ряд государств предпочитают придерживаться своей независимой и суверенной точки зрения», — заявили в Кремле.

В частности, официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь ранее заявил, что ни одна страна не имеет права исключать другую из G20. Впрочем, Салливан, объясняя свое предложение, настоял, что Россия больше не может как обычно вести бизнес в международных институтах и международном сообществе.

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Виктория Кондратьева
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