Стала известна дата выхода России из Европейской конвенции по правам человека

ЕСПЧ объявил о выходе России из Европейской конвенции о защите прав человека 16 сентября

Россия перестает быть стороной Европейской конвенции о защите прав человека с 16 сентября 2022 года. Сообщение об этом опубликовано на сайте Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

«В соответствии с Постановлением Европейского суда по правам человека от 22 марта 2022 года суд будет рассматривать жалобы, направленные против России в связи с предполагаемыми нарушениями Конвенции, имевшими место до 16 сентября 2022 года», — сказано в заявлении.

В ЕСПЧ указали, что комитет министров продолжит надзор за мировым соглашением и исполнением судебных решений. «Россия обязана полностью выполнить свои финансовые обязательства до 16 марта, а также несет ответственность за всю задолженность, накопившуюся на эту дату», — заявили в суде.

Ранее ЕСПЧ заявил, что орган приостановил рассмотрение всех жалоб против России после сообщений о выходе страны из Совета Европы. Комитет министров организации в ходе анонимного голосования выразил неодобрение внешней политике Москвы.