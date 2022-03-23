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Отечественная авиакомпания вывезет застрявших в Египте россиян

Авиакомпания «Азимут» начнет вывозить российских туристов из Египта с 23 марта

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Российская авиакомпания «Азимут» с 23 марта начнет вывозить на родину отечественных туристов, застрявших на курортах Египта. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, первые два спецрейса из Шарм-эш-Шейха в аэропорт Минеральных Вод запланированы в 15:55 и 17:30 по местному времени. Воспользоваться ими смогут организованные путешественники, отдыхающие в Египте по путевкам туроператоров ANEX Tour и «Интурист».

Отмечается, что возвращать на родину граждан будут на самолетах отечественного производства Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) вместимостью 100 мест. Таким образом, каждый день туроператоры планируют вывозить этими рейсами по 200 путешественников.

Ранее в марте Ростуризм попросил туроператоров обеспечить россиянам, застрявшим в Египте, комфортные и безопасные условия проживания до их возвращения домой на фоне отмены рейса 686 авиакомпании Azur Air. По словам руководителя ведомства Зарины Догузовой, все туристы, которые не смогли вовремя улететь домой, будут расселены в отели и обеспечены всем необходимым.

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Валентина Процкова
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