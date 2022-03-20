Ростуризм отреагировал на жалобы застрявших в Египте россиян

Ростуризм попросил туроператоров обеспечить комфорт россиянам в Египте после отмены рейса

Ростуризм попросил туроператоров обеспечить россиянам, застрявшим в Египте, комфортные и безопасные условия проживания до их возвращения домой на фоне отмены рейса 686 авиакомпании Azur Air. Так руководительница ведомства Зарина Догузова отреагировала в своем Telegram-канале на жалобы туристов на условия их экстренного размещения.

Чиновница подчеркнула, что рейс 686 был «отменен в связи с новыми санкциями США». «Сейчас туроператоры за свой счет продлевают туристам проживание. Все туристы, которые не смогли вовремя улететь домой, будут расселены в отели и обеспечены всем необходимым. Мы со своей стороны получили от туристов ряд жалоб на условия размещения и уже связались с туроператорами с просьбой обеспечить туристам комфортные и безопасные условия до возвращения домой», — написала Догузова.

Она подчеркнула, что туристам необходимо оставаться на связи с туроператорами и ждать новостей. «В данный момент наши коллеги из Росавиации совместно с авиационными властями Египта работают над тем, чтобы рейс вылетел в ближайшее время», — рассказала чиновница.

Ранее стало известно, что власти Египта сделали уступку и временно отменили штрафы для российских туристов за просрочку периода безвизового пребывания в Шарм-эш-Шейхе.