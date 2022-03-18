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Египет сделал уступку российским туристам

Глава Ростуризма сообщила о временной отмене Египтом штрафов за просроченные визы россиян

Власти Египта сделали уступку и временно отменили штрафы для российских туристов за просрочку периода безвизового пребывания в Шарм-эш-Шейхе. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова в своем Telegram-канале.

По ее словам, информацию о таком решении ей официально подтвердил министр туризма арабской республики. Догузова поблагодарила египетского коллегу за оперативную поддержку.

Глава Ростуризма подчеркнула, что на фоне нынешних отмен рейсов туристы много жаловались ей по поводу штрафов за просроченные визы, в связи с чем она попросила египетскую сторону о содействии.

Параллельно Ростуризм помогает туроператорам решить вопрос с возвращением всех российских туристов домой. По ближайшим специальным рейсам ведомство будет информировать дополнительно, добавила Догузова.

Ранее в марте Минцифры создало для российских туристов, которые в настоящее время испытывают трудности с возвращением домой из-за ограничения авиасообщения, новый канал связи на портале «Госуслуги». Так, путешественники через специальную форму могут передать информацию о себе, что позволит Росавиации и Ростуризму скорректировать списки застрявших за рубежом граждан и помочь им вернуться на родину.

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Марина Совина
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