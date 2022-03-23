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На видео ФСБ сторонник ИГ признался в намерении взорвать СИЗО Норильска

ФСБ показала видео задержания сторонника ИГ, планировавшего взорвать СИЗО в Норильске
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Сторонник запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ), задержанный ФСБ в Норильске, планировал взорвать в городе СИЗО. Об этом он говорит на видео допроса, показанном «Известиями».

На кадрах видны бойцы спецназа, которые врываются в квартиру и там задерживают подозреваемого. Он в наручниках дает показания. По его словам, пару месяцев назад он приобщился к радикальному исламу, решил присягнуть ИГ. Мужчина создал свой Telegram-канал, там было 11 человек, для которых он публиковал ролики с призывами вступить в террористическую организацию. Подозреваемый рассказал, что изготовил две бомбы, схему нашел в интернете. Он планировал «в конце апреля подорвать СИЗО, чтобы освободить пленных мусульман».

Ранее 23 марта ФСБ сообщила о поимке готовившего диверсию 25-летнего россиянина. Спецоперация спецслужбы проводилась совместно со Следственным комитетом России. Его задержали в Норильске 22 марта.

Возбуждено уголовное дело по статье 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности).

Любовь Ширижик
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