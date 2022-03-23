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ФСБ предотвратила теракт на объекте ФСИН в Красноярском крае

ФСБ сообщила о поимке в Красноярском крае сторонника ИГ при подготовке теракта в УФСИН

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на объекте управления ФСИН в Красноярском крае. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве.

Диверсия готовилась в Норильске. Задержан сторонник запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ). У него изъято два самодельных взрывных устройства. В Telegram мужчина разместил призывы к совершению терактов. На допросе он дал признательные показания.

Спецоперация ФСБ проводилась совместно со Следственным комитетом России. Там уточнили, что подозреваемый является гражданином России. Ему 25 лет, он уроженец Норильска. Его задержали в этом городе 22 марта.

Возбуждено уголовное дело по статье 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»).

Любовь Ширижик
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