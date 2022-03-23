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В Болгарии признали отсутствие альтернатив российскому газу

Экс-замминистра энергетики Куюмджиев заявил о зависимости Болгарии от российского газа

Фото: Steve Taylor / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Бывший заместитель министра энергетики Болгарии Явор Куюмджиев признал, что страна зависит от поставок российского газа. Об этом сообщает портал bTV.

По его словам, если европейские страны перестанут импортировать российский газ, то это будет означать, что около 200 миллиардов кубометров надо закупать из других источников, а их нет. Бывший замминистра отметил, что альтернативы российскому газу отсутствуют. Куюмджиев подчеркнул, что стоит снова заключить контракт на поставки с «Газпромом».

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц рассказал о том, что у санкций против России есть и обратный эффект. Шольц отметил, что Европа и дружественные ей страны приняли самые жесткие санкции, которые когда-либо вводились против такой большой страны. При этом канцлер призвал учитывать и обратный эффект мер против России. Он объяснил, что обратный эффект от санкций для европейских стран должен быть преодолимым.

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Марина Совина
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