Канцлер Германии рассказал об обратном эффекте антироссийских санкций

Канцлер Германии Шольц призвал учитывать обратный эффект санкций против России

Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал о том, что у санкций против России есть и обратный эффект. Об этом сообщает РИА Новости.

Шольц отметил, что Европа и дружественные ей страны приняли самые жесткие санкции, которые когда-либо вводились против такой большой страны. Он подчеркнул, что ограничительные меры влияют на экономическое развитие России, а их последствия будут еще более серьезными из-за тщательной подготовки санкций.

При этом канцлер призвал учитывать и обратный эффект мер против России. Он объяснил, что обратный эффект от санкций для европейских стран должен быть преодолимым. Поэтому Шольц заявил, что Германия выступает против отказа от импорта энергоносителей из России. Многие страны страны-члены Европейского союза, которые закупают нефть, газ, уголь, также поддерживают данную позицию, добавил он. «И никого нельзя оставлять на произвол судьбы в этом вопросе», — сказал Шольц.

Тем не менее, канцлер подчеркнул, что долгосрочную цель по снижению поставок энергоносителей из России поддерживают все государства ЕС.

Ранее немецкое издание Die Welt спрогнозировало последствия отказа Германии от российского газа. В газете рассказали о результатах стресс-теста немецкого ведомства по защите населения и помощи при катастрофах в 2018 году, целью которого было проверить последствия нехватки газа. Так, тест продемонстрировал, что из-за охлаждения домов немцы могут столкнуться с волной простудных заболеваний. Также может возникнуть дефицит продуктов в медицинских учреждениях и домах престарелых.

