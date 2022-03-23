Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Магистрали между Крымом и Херсонской областью собрались восстановить

Между Крымом и Херсонской областью восстановят транспортные и железнодорожные магистрали

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Заместитель полпреда президента России в Южном федеральном округе Кирилл Степанов рассказа о планах восстановить транспортные магистрали между Крымом и Херсонской областью. Его слова передает РИА Новости.

«Возвращаясь к событиям на Украине, можно с уверенность сказать, что между Крымом и освобожденной от националистов Херсонской областью уже в ближайшее время полностью восстановятся все транспортные и железнодорожные магистрали», — сказал замполпреда.

Как напомнил Степанов, до 2014 года Крым был связан с материком железнодорожными и автомобильными путями, которые пролегали по узкому перешейку на севере полуострова. Однако в 2015 году Украина ввела запрет на все железнодорожные перевозки, попытавшись таким образом блокировать транспортное сообщение. Исправить ситуацию помогло строительство нового терминала аэропорта Симферополя, Крымского моста, а также автомобильного и железнодорожного переходов через Керченский пролив.

Ранее Степанов заявил, что Херсонская область готова поставлять в Крым сельхозпродукцию в обмен на горюче-смазочные материалы и медикаменты с полуострова.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Путин и Макрон обсудили ситуацию вокруг Украины
Стало известно о приостановке полетов авиакомпании из Вьетнама в Россию
Медиамагнат решил избавиться от роскошного жилья в Нью-Йорке
В «Роскосмосе» раскрыли детали подготовки миссии на Марс
Британия захотела получать больше ядерной энергии
Российский посол раскритиковал накачивание Украины западным оружием
Диетолог предупредил об опасности употребления роллов и суши
Магистрали между Крымом и Херсонской областью собрались восстановить
Военный эксперт объяснил отказ Турции передать Украине С-400
Наряд с глубоким декольте на 57-летней Сандре Буллок вызвал споры в сети
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.