Магистрали между Крымом и Херсонской областью собрались восстановить

Между Крымом и Херсонской областью восстановят транспортные и железнодорожные магистрали

Заместитель полпреда президента России в Южном федеральном округе Кирилл Степанов рассказа о планах восстановить транспортные магистрали между Крымом и Херсонской областью. Его слова передает РИА Новости.

«Возвращаясь к событиям на Украине, можно с уверенность сказать, что между Крымом и освобожденной от националистов Херсонской областью уже в ближайшее время полностью восстановятся все транспортные и железнодорожные магистрали», — сказал замполпреда.

Как напомнил Степанов, до 2014 года Крым был связан с материком железнодорожными и автомобильными путями, которые пролегали по узкому перешейку на севере полуострова. Однако в 2015 году Украина ввела запрет на все железнодорожные перевозки, попытавшись таким образом блокировать транспортное сообщение. Исправить ситуацию помогло строительство нового терминала аэропорта Симферополя, Крымского моста, а также автомобильного и железнодорожного переходов через Керченский пролив.

Ранее Степанов заявил, что Херсонская область готова поставлять в Крым сельхозпродукцию в обмен на горюче-смазочные материалы и медикаменты с полуострова.