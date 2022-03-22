В России заявили о желании Херсонской области сотрудничать с Крымом

Замполпреда в ЮФО Степанов заявил о желании Херсонской области получать поставки из Крыма

Херсонская область готова поставлять в Крым сельхозпродукцию в обмен на горюче-смазочные материалы и медикаменты с полуострова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя полпреда президента России в Южном федеральном округе Кирилла Степанова.

Он также заявил, что представителей аграрного сектора Херсонской области интересует возможность сбыта своей продукции в Крыму.

«Республиканские власти с интересом рассматривают такие предложения, при этом одним из условий таких поставок является качество предлагаемого продукта», — заявил он.

Степанов подчеркнул важность таких переговоров в условиях скорого начала курортного сезона. По его словам, Крым сейчас поставляет в соседний регион большое количество гуманитарной помощи.

Ранее о возобновлении экономических отношений Крыма и Херсонской области сообщил глава парламента Крыма Владимир Константинов. Он подчеркнул важность начала работы Северо-Крымского канала, поставляющего воду на территорию полуострова и пообещал и дальше развивать сотрудничество регионов.