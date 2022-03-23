Эксперт рассказал про последствия отключения России от интернета

Эксперт Мясоедов заявил, что при отключении интернета возникнут проблемы с рядом сайтов

Директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов рассказал про последствия отключения России от интернета. Его слова передает агентство «Прайм».

Мясоедов заявил, что отключение интернета — трудоемкая задача. Информация передается через точки обмена интернет-трафиком, которые обслуживаются как государственными, так и независимыми частными компаниями. Если отключить эти точки обмена, то могут могут возникнуть проблемы с рядом сайтов и остановиться работа многих сервисов — например, системообразующих, банковских или социальных.

Эксперт считает, что объективных причин для отключения России от интернета со стороны международных партнеров нет, однако если это случится, то то для трафика останутся другие маршруты через альтернативных операторов связи и иные страны. Он отметил, что большинство государств имеют свои серверы с интернет-сервисами и своей частью глобальной паутины. «В случае Российской Федерации такой частью глобальной паутины является, например — Рунет, где адреса сайтов пишутся на кириллице. Многие из этих сайтов полностью локализованы и хранят как пользовательский, так и технический контент внутри России», — пояснил Мясоедов.

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