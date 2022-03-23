Интерес зарубежных компаний к IT-специалистам из России объяснили

Рекрутер Валинуров заявил о росте интереса зарубежных компаний к IT-специалистам из России

Рекрутер Ильгиз Валинуров заявил о возросшем интересе иностранных компаний к IT-специалистам из России. Причина, как считает эксперт, в том, что российские программисты во многом подкованы лучше, чем их коллеги из Европы или США, однако их услуги стоят намного дешевле. Об этом Валинуров рассказал в беседе с «Лентой.ру».

Если буквально три недели назад зарубежные IT-компании заявляли, что они не будут рассматривать на свои позиции кандидатов из России, то сейчас риторика изменилась, сообщил специалист по найму сотрудников. Он заявил, что ситуация поменялась кардинально. «Теперь совершенно точно они готовы нанимать российских специалистов к себе в штат, и мы видим их возросший запрос, потому в компаниях понимают, что они принципиально дешевле, чем из других стран. Например, в Штатах средняя зарплата программиста может быть порядка 80-110 тысяч долларов в год. В России совершенно точно аналогичные специалисты получают меньше», — поделился Валинуров.

Он рассказал, что прочно вошедший в жизнь режим удаленной работы позволяет решить проблему с местоположением сотрудника. IT-специалистам не требуется куда-то переезжать для того, чтобы работать на зарубежные компании, подчеркнул рекрутер.

«Те компании, которые громко заявляли о своем уходе, немножко лукавят. Российский рынок для них в любом случае интересен и с точки зрения продажи своих товаров, и услуг и с точки зрения найма сотрудников. Особенно учитывая изменение курса, для таких компаний найм российских сотрудников становится только выгоднее», — резюмировал он и добавил, что эта тенденция будет продолжаться и дальше.

Ранее рекрутер назвал нынешнее время лучшим для смены сферы деятельности. По его мнению, налаженные программы карьерного обучения помогут получить любую квалификацию и стать профессионалом в будущем.